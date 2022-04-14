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طقس بورسعيد.. ربيعى معتدل وهبوب خفيف للرياح بمختلف الأحياء.. لايف وصور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:22 م
طقس بورسعيد.. ربيعى معتدل وهبوب خفيف للرياح بمختلف الأحياء.. لايف وصور حالة الطقس
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام شارع عاطف السادات "طرح البحر"، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية التي تشهدها المحافظة، وتأثيرها على كافة الأنشطة.

تشهد محافظة بورسعيد، طقسا ربيعيا معتدلا من صفاء للسماء وسطوع للشمس، وكذلك هبوب خفيف للرياح وهدوء للأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط.

ويستمر العمل بشكل طبيعي داخل المجري الملاحي لقناة السويس من عبور السفن ضمن القوافل الشمالية والجنوبية، وكذلك العمل في موانئ محافظة بورسعيد، واستمرار كافة الأنشطة بشكل طبيعي في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء المعتدلة على شمال البلاد، وتوقعت الهيئة أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة ويظل الطقس باردا في فترات الليل والصباح الباكر.

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى أنه مع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع لتؤثر موجة حارة على كافة الأنحاء.


 

السماء اليوم في بورسعيد
السماء اليوم في بورسعيد

 

شارع طرح البحر
شارع طرح البحر

 

 

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

 

 

صفاء سماء بورسعيد
صفاء سماء بورسعيد

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