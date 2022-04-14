سكرتير عام قنا يناقش خطة تنمية وتطوير الموارد المحلية بالمحافظة

صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا مع مديري إدارات الإيرادات بمراكز المدن التسعة لمتابعة تنمية وتطوير الموارد المحلية للمحافظة لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لتنمية عدد من الموارد المحلية التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في "المواقف، الشوادر، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات"، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية.



ووجه الطيبي، بتعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

