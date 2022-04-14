اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يصف رفض ماكرون التحدث عن "إبادة" فى أوكرانيا بأنه مؤلم

الخميس، 14 أبريل 2022 03:00 ص
زيلينسكى يصف رفض ماكرون التحدث عن "إبادة" فى أوكرانيا بأنه مؤلم الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنسكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء برفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية" وكذلك أيضا بإشارته إلى الروس على أنهم شعب شقيق.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث إن "مثل هذه الأشياء مؤلمة للغاية بالنسبة إلينا، لذلك بالتأكيد سأبذل كل ما بوسعي لمناقشة هذه المسألة معه".

ورفض زعيما فرنسا وألمانيا الأربعاء تكرار اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الأوكرانيين، محذرين من أن التصعيد الكلامي لن يساعد في إنهاء الحرب.

وكان بايدن اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، قائلا إنه "من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانيّا".

وردا على سؤال عبر قناة "فرانس 2" بشأن تصريحات بايدن الثلاثاء، أجاب ماكرون أنه يريد "توخي الحذر باستخدام المصطلحات".

وأضاف "أقول إن روسيا شنت حربا عنيفة من جانب واحد، وإنه ثبت حاليا أن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب، وعلينا حاليا العثور على المسؤولين".

وتابع "ما يحصل جنون، إنها وحشية لا تصدق... لكن في الوقت عينه أنظر إلى الوقائع وأريد بذل أقصى ما يمكن ليبقى بالإمكان وقف الحرب وإعادة بناء السلام، لذلك لست متأكدا من أن تصعيد الكلام يخدم القضية".

وسبق أن رد الكرملين على تصريحات بايدن الذي وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "مثل هذه اللهجة غير مقبولة ولا تغتفر، ولاسيما من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم".


اوكرانيا

زيلنسكى

روسيا

جو بايدن

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة