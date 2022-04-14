روسيا: سفينة مهمة بأسطول البحر الأسود تضررت بشدة فى انفجار

وكالات

أصيب الطراد الحربي الروسي "موسكفا" في البحر الأسود بـ"أضرار جسيمة" من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالتا "ريا نوفوستي" و"تاس" إنّ الطراد الذي يعتبر الأهم في أسطول البحر الأسود الروسي، تضرر "نتيجة اشتعال حريق"، ما أدى إلى انفجار ذخائر على متنه، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء طاقم الطراد بالكامل ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحريق.

وكانت السلطات الكرواتية قد أعلنت اليوم تحطم "طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع في العاصمة زغرب في 11 مارس الماضي، كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار من نوع OFAB-100-120".