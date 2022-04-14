روسيا تصف دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف بأنه أقصى مظاهر النهج المعادى لموسكو

وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، دعم واشنطن وبروكسل للنظام فى كييف بأنه أقصى مظاهر النهج السياسى الأمريكى المعادى لروسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي -في تصريح صحفي اليوم الخميس،"إن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين في أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل أصبح تتويجا للنهج السياسي المعادي لروسيا، الذي تنتهجه الدول الغربية"، موضحا أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسي إلى خلق مناهضين لروسيا، وقطع قنوات الحوار العادية مع بلاده.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا كانت مستعدة لتنفيذ عمليات قتالية في دونباس وهذا ما أظهره عسكريون من خلال كشف خطط ما يسمى بـ "الكتائب القومية الأوكرانية المتشددة".
وقال لافروف -في كلمته خلال مؤتمر العلاقات الدولية الرقمية في موسكو وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من المشاريع البيولوجية التي تنفذ على الأراضي الأوكرانية لدرجة حتى صناعة الأسلحة البيولوجية.
وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد تحدث عن أنه لم يكن لدى روسيا أي خيار غير حماية مواطني دونباس، مستشهدا بتصريحات بوتين مؤخرا بأن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق لا محالة.
ومن جهة أخرى، قال لافروف "إننا نعيش حربا هجينة فتاكة في كافة المجالات، والغرب سمى نفسه مرتعا للديمقراطية ولحرية الكلمة والصحافة".
وأضاف أن"كل الالتزامات التي اتخذها الغرب على عاتقه بما في ذلك المنافذ المفتوحة للحصول على المعلومات تم انتهاكها جميعا ولم يتم الالتزام بها وهذا ما يقوم به شركاؤنا الغربيون، فبدلا من القانون الدولي، يخترعون قواعدهم وقوانينهم وإظهار عدم الرغبة والكراهية لمصالح روسيا ووسائل الإعلام الروسية من خلال إغلاقها".
وأوضح أن المواقع والشركات الإلكترونية تقوم بإغلاق صفحات لوسائل إعلام روسية والحديث عن ذلك بشكل علني ودون أي خجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة