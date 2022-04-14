رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال تطهير شبكات الصرف ويطالب باتباع السلوكيات الصحية

سوهاج - محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تجرى أعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات صرف صحى مدينة سوهاج، والتى تبلغ أطوالها 278.6 كيلو متر، وذلك بعد تكرار بلاغات طفح الصرف الصحى بشارع حمدى النجار بمنطقة امتداد شارع الجمهورية وشارع خلف فهمى بمنطقة المخبز الآلى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، فى بيان له، أن طفح الصرف الصحى بالمناطق المذكورة يرجع إلى تصميم الشبكات فى وقت سابق وفقا لارتفاع المبانى المرخص بها إلا أن تلك المناطق شهدت ارتفاعات بالمخالفة مما ترتب عليه عدم قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعاب تصرفات المنازل المخالفة وأنه جارى تنفيذ حلول فنية لمنع طفح الصرف الصحى بتلك المناطق.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى مثل عدم إلقاء المخلفات وباقى الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.

وأوضح مهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، أنه جرت أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى والكباش، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات رفع الصرف الصحى وإزالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحى.