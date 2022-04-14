اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين التصعيد العسكرى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية

الخميس، 14 أبريل 2022 06:22 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين التصعيد العسكرى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
أ ش أ

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أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التصعيد العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن قوات الاحتلال استباحت كافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله.


واستنكر بري - في بيان اليوم - ما وصفه بالتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم، موضحا أنه بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.


وعبر بري عن استغرابه مما اعتبره صمتا دوليا وأمميا حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الاسرائيلية وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود.


لبنان

مجلس النواب اللبنانى

نبيه برى

إسرائيل

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