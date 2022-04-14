رئيس لبنان: نستعد لزيارة بابا الفاتيكان يونيو المقبل

إيمان حنا

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، لقد بدأت الاستعدادات لزيارة قداسة بابا الفاتيكان التى تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة، فيما تلقى رئيس البرلمان نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجر حول زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى لبنان في 12 و13 يونيو المقبل،

ومن جهة ثانية، قال عون ، نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. أجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها.

وأكد لبنان ، أن التحضيرات للزيارة بدأت وتم تكليف المطران ميشال عون، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك، ويمثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية التي سيشكلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستهتم بتحضير الزيارة، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يحتاج إلى بعض الوقت كي يتبلور، حيث ستقوم اللجنة بتحضير برنامج أولي يتم إرساله الى الفاتيكان للموافقة عليه.