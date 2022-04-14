رئيس جامعة قناة السويس يعلن نتائج منافسات الدورة الرمضانية

الإسماعيلية – السيد فلاح

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التى أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وتضمنت منافسات خماسيات كرة القدم طلبة وثلاثيات كرة السلة طالبات وتنس الطاولة طلبة وطالبات وانطلقت يوم 7 إبريل الماضى بإشراف عام الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب.

وعلي ملاعب الجامعة الجديدة تابع الدكتور ناصر مندور، فاعليات المباراة النهائية وحفل الختام معلنًا فوز كليه التجارة والتتويج بكأس البطولة، بينما جاء فى المركز الثاني أسرة شباب مصر، أما المركز الثالث فجاء من نصيب كلية السياحة والفنادق.

جاءت البطولة التى أقيمت على مستوى الجامعات المصرية ومعاهدها بإشراف تنفيذي الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة بالجامعة، وعبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، وبتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بإشراف محمد إمام، مدير النشاط وبالتعاون مع إدارة الأسر الطلابي بإشراف ياسر عبد المجيد، مدير النشاط.

حضر المباراة النهائية الدكتور هاني سعيد، عميد كلية التجارة والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل والدكتور أحمد عبدالوهاب وعبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب ومشرفي الكليات وطلاب الجامعة الذين احتفلوا وتوجوا بحصد الجوائز والمداليات، وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية تحت شعار "جامعة قناة السويس أسرة واحدة ".