رئيس البرلمان العربى يشيد بمساعدات السعودية والإمارات لدعم اليمن

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أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة دعم اقتصادية لليمن، معتبرا هذا التعاون المشترك من المساعدات تحفيزا للاقتصاد اليمنى وشريانا إنسانيا لا ينقطع لدعم اليمنيين.

وثمن رئيس البرلمان العربى - فى بيان اليوم الخميس، الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمبادرات البناءة وسعيهما الدؤوب من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع في اليمن ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، لا سيما في ضوء المخرجات الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي والخطوة الفارقة في تاريخ اليمن بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد العسومي على الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الأشقاء اليمنيين من أجل إنهاء معاناتهم، مرحبا بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الأممية، والتي تعد ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلدين لمساندة اليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمهما للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتهم العربية هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.