"دراما وقانون".. بعد فصل موظفة تعسفيا بـ"سوتس بالعربى".. قانون العمل بيقول إيه؟

كتب أحمد الجعفرى

شهدت حلقات مسلسل "سوتس بالعربى"، مشهد تمثيلى تم إدائه داخل مكتب المسيري للمحاماة، لفصل موظفة تعسفيًا، نتيجة نشرها فيديو تسخر فيه من مديرتها بالعمل، وتولى أدم (أحمد داوود)، الدفاع عن حق الشركة.

وترصد "اليوم السابع"، حقوق العمال فى حالة التعرض للفصل التعسفي من واقع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

نصت المادة ‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003 ‏إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير.

مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.