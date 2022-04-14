تعيين 5 رؤساء مراكز ومدن بالإسماعيلية.. بالأسماء

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتى شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020، ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات.

وكان من نصيب محافظة الإسماعيلية 5 تغييرات في مناصب رؤساء المراكز والمدن، وهم أحمد قاسم رئيسًا لمركز ومدينة الإسماعيلية، كان يشغل منصب رئيس حي الضواحي ببورسعيد، وممدوح علي أنور محمد، رئيسًا لمركز ومدينة القنطرة غرب وكان يشغل منصب رئيس حي الأربعين بالسويس، ومحمد محمود سيد عبد العال، رئيسًا لمركز ومدينة فايد وكان يشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وعادل السيد أحمد شرشر، رئيسًا لمركز ومدينة القنطرة شرق وكان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة دراو بأسوان، وراضي عمار أحمد عمار، رئيسًا لمركز ومدينة أبو صوير المحطة وكان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

وحصلت القيادات الجديدة على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وذلك في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية فى تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها.