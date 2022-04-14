تعرف على قائمة السلع الأكثر تصديرا واستيرادا فى يناير الماضى.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، وقائمة السلع التي ارتفعت وانخفضت صادراتها خلال هذا الشهر وفقا لما يلي:

ارتفعت قيمة الصـادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق،

وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "منتجات البترول بنسبـة 107.0 ٪،البترول الخام بنسبة 66.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 76.3٪".

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا "اسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة 13.6٪ ، اثاث بنسبة 8.5 ٪، بلاط واداوت صحية خزفية بنسبة 14.3٪".

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا تقرير الإحصاء انخفاض الواردات إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا:

" البترول الخام بنسبة 0.6٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح بنسبة 42.6٪ ، ذرة بنسبة 37.1٪".

ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها "منتجات البترول بنسبة 27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 49.4 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪".

وتراجعت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى ليسجل 2.44 مليـار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 32.3٪.