تعرف على جهود الأجهزة الأمنية فى القاهرة لضبط المتهمين بجرائم سرقة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات وضبطت متهمين بالسرقة ومنهم أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض (المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق يعمل طرف المُبلغ - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لإحتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لإعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلاً عدم تواجد قاطنى الشقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالتعدى على مواطنة وسرقتها بالإكراه وإعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات) مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه .. بأنه حال إستقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنها ، فوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتعدى عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات، والاستيلاء منها على (مبلغ مالى - هاتف محمول) وإجبارها على الترجل من السيارة ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وبتكثيف التحريات وبالإستعلام من الشركة المشار إليها أمكن التوصل إلى أن السيارة حيازة ( شخصين – مقيمان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح نارى – عدة طلقات نارية - سلاح أبيض "مطواة " ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف ، وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر بالضرب وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة بمنطقة حلوان .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بسحجات وجروح بالوجه) بتضرره من (عدد 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم)، وذلك لقيامهم باستدراجه لمسكن أحدهم والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع عدد 12 إيصال أمانة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف أحدهم أن بينه وبين المجنى عليه خلافات على أثرها إستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.. كما تم ضبط عدد 12 ايصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه بمسكن أحدهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وأثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله إحدى سيارات الأجرة .. وبحوزته (عدد 119 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 11,900 قطعة ألعاب نارية).

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات لتوصيلها لأحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.