تعرف على تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الرى القديمة

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الموارد المائية و الرى ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات ضمن الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الرى القديمة.

1- يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

2- مشروع قناطر ديروط يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

3- تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة تصل إلى نحو 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام 2021 بالإضافة لإدراج مبلغ 320 مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى 2022.

4- جارى تنفيذ "مشروع تدعيم قناطر زفتى" الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ،وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

5- جارى تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة ، وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد .

6- الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، والتى من المتوقع الإنتهاء منهاخلال العام بعد القادم.

7- جارى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع .

8- تم الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية.

9- يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها بتكلفة سنوية تصل الى حوالى 65 مليون جنيه، مثل عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.