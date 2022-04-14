تعرف على أضرار النظام الغذائى القائم على الفاكهة

كتبت فاطمة خليل

الفاكهة غنية بالسكر ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للفواكه إلى تأثير سلبي على صحتك، وعلى الرغم من فوائدها الصحية قد يؤثر الاستهلاك المفرط للفواكه أيضًا على صحتك بالضرر، وعندما يتعلق الأمر بالاستهلاك اليومي للفاكهة، من الضروري أن تنتبه إلى أنواع الفاكهة وكميتها، لأن الإفراط في تناول أي شيء يضر بصحة الفرد هذا يعني أنك بحاجة إلى الالتزام بكمية معتدلة من كل ما تأكله مع الفاكهة، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث فى جسمك عند الإفراط فى تناول الفاكهة، بحسب موقع "health".

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الفاكهة



نعلم جميعًا الفوائد الصحية المختلفة للفواكه فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم وخصائص مضادات الأكسدة والألياف إنه جزء لا يتجزأ من نظام غذائي صحي ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

لكن تناول الكثير من الفاكهة يمكن أن يكون ضارًا لك أيضًا، حيث تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي، وبعضها يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك ، فإن تناول الكثير من الفاكهة يمكن أن يسبب مشاكل صحية لبعض الناس.

بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من الفاكهة هي عسر الهضم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف. يمكن أن تسبب أيضًا الإسهال والانتفاخ ونقص المغذيات وغيرها من المضايقات. لذلك ، يجب أن تكون حذرًا بشأن الكمية التي تستهلكها.

فيما يلي بعض الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للفواكه:



1. زيادة الوزن والسكري وأمراض القلب



يمكن أن يؤدي استهلاك الفركتوز المفرط الموجود في معظم الفواكه إلى مقاومة الأنسولين والسمنة ومرض السكري وهذا يؤدي أيضًا إلى تراكم الدهون، مما يعطل عدم تحمل الجلوكوز ووظيفة الجسم الطبيعية علاوة على ذلك ، هناك أيضًا ارتفاع في ضغط الدم ومستويات حمض البوليك.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي



غالبًا ما يؤدي استهلاك الكثير من الفركتوز إلى متلازمة القولون العصبي، تشمل بعض علامات وأعراض القولون العصبي ألم البطن والانتفاخ وعسر الهضم والإمساك والإسهال.

وأحد أفضل الطرق للتغلب على هذا المرض هو اتباع نظام غذائي منخفض الفركتوز.

3. مخاطر النظام الغذائي القائم على الفاكهة



نظام غذائي شائع ولكنه غير صحي هو حمية الفاكهة التي يتم فيها تناول الفاكهة النيئة فقط يحظر هذا النظام الغذائي أي مجموعات غذائية أخرى مثل الحبوب الكاملة والكربوهيدرات وما إلى ذلك ويسمح فقط ببضعة خضروات ومكسرات وبذور.

يفتقر نظام الفاكهة الغذائي إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين ، وأوميجا 3 ، وفيتامين ب ، والكالسيوم ، والحديد. علاوة على ذلك ، فإن هذا النظام الغذائي غير صحي للغاية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

ما هي كمية الفاكهة المثالية التي يجب تناولها من أجل التمتع بصحة جيدة؟



تناول ما لا يقل عن 2-3 من أنواع وألوان مختلفة من الفاكهة يوميًا لجني جميع الفوائد الصحية، ويجب ألا يزيد استهلاك الفاكهة عن كوبين في اليوم، تذكر أنه يجب عليك تناولها مع الأطعمة الأخرى حتى يحصل جسمك على جميع العناصر الغذائية الضرورية.