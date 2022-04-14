تحرير 37 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بقري مركز العدوة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 37 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.



من جانبه، أوضح أحمد خلف رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بقريتي بني عامر والشيخ مسعود، حيث تم تحرير 37 مخالفة تموينية، كما تم ضبط 2000 رغيف خبز بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، بالإضافة لمخالفات متنوعة بين (عدم وجود سجلات – عدم وجود ميزان – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – قضايا اخري متنوعة).