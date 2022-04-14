تجديد حبس المتهمين بقتل ميكانيكى بسبب لهو الأطفال بالشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس بالشرقية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة، فى واقعة مقتل ميكانيكى بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لـ مأمور قسم شرطة بلبيس بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول " محمد كمال نبهان عطية"، 34 عامًا، مُقيم بنطاق دائرة قسم شرطة بلبيس، في حالة غيبوبة تامة، فيما تبين حاجة الحالة إلى التحويل إلى المستشفى الجامعي، ولقي المصاب مصرعه قبل ساعات متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وسؤال اسرة المصاب اتهموا كلًا من: فهد د ط، وإبراهيم ع، ومحمد د، جيرانهم بذات المنطقة، بالتعدي بالضرب على المجني عليه بواسطة كوريك، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر نشوب مشاجرة سببها الأطفال بين الطرفين، جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4405 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وقررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد.