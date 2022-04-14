"بيطرى الأقصر" تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملات تفتيش بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بقيادة العقيد عبد الحميد فرحات، ومباحث التموين بقيادة المقدم محمد عبد العزيز، وشرطه السياحة بقيادة العميد عمرو عبد الحكيم محمود، ومديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح، حملة مكبرة على المتاجر والثلاجات للتأكد من سلامة السلع المعروضة.

وتمكنت الحملة من ضبط إجمالي كمية 114 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيانتها كالآتي: 43 كيلو جرام كبدة مجمدة مستوردة قطع مجهولة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و29 كيلو جرام دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وسوء تخزين، و42 كيلو جرام لحوم مجمدة مستوردة مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم قانونياً.

وخرجت تلك الحملات في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وتواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمالها فى تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد، كشف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الدكتور فتحي سلمي، أنه تم تحصين إجمالي عدد 42247 رأس ماشية وأغنام وماعز على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري.