بعد ظهوره فى الإسكندرية.. 5 خطوات للوقاية من مخاطر النمل الأبيض

الإسكندرية أسماء على بدر

انتشرت الفترة الأخيرة شكاوى عديدة من النمل الابيض بالإسكندرية وانزعاج المواطنين منه خاصة النمل المجنح بعد انتشاره الكثيف فى أماكن عديدة بالإسكندرية.



وقالت الدكتورة عبير عبد المجيد جاد، رئيس قسم الحشرات والحيوان التطبيقي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أنه مع بداية موسم الربيع من كل عام ومع إرتفاع درجات الحرارة تبدأ أسراب من أفراد النمل الأبيض المجنح في الظهور بمناطق عديدة بالأسكندرية ومهاجمة المنازل والأندية والشوارع خاصة وقت الغروب بغرض التزاوج وبناء مستعمرات جديدة، وقالت أن هذه الحشرات عادة ما تنشط فى فصل الربيع ويستمر نشاط الحشرة بنسب متفاوتة خلال فصل الصيف وحتي الخريف إلى أن تدخل مرحلة السكون وعدم الحركة مع بداية فصل الشتاء.



وقدمت 5 نصائح للوقاية من النمل الابيض بالإسكندرية وهى:



1-الوقاية تبدأ من مرحلة البناء حيث يتم معالجة قطعة الأرض أثناء تجهيزها بالمبيدات الحشرية المتخصصة للقضاء علي النمل الأبيض قبل البناء والذي أصبح مطلب أساسي لأستخراج رخصة البناء.



2- إصلاح أي تسريبات مائية لمنع زيادة الرطوبة وبالتالى جذب أفراد النمل الأبيض لبناء مستعمرات جديدة.



3- ووضع الأسلاك علي الشبابيك لمنع دخول الأفراد المجنحة وقت الغروب



4-الأستعانة بالمتخصصين للكشف عن الإصابة بالنمل الأبيض.



5- المكافحة المبكره للنمل الابيض للقضاء عليه نهائيا.







