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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على جمهوريتى "دونيتسك ولوجانسك"

الخميس، 14 أبريل 2022 11:18 ص
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على جمهوريتى "دونيتسك ولوجانسك" وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
كتبت: نهال أبو السعود

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فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على 178 من الانفصاليين الروس في منطقة دونباس الذين أيدوا حرب روسيا في اوكرانيا متعهدين بقمع أولئك الذين "يساعدون ويحرضون" آلة فلاديمير بوتين الحربية.

وبحسب الاندبندنت، أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون عن سلسلة من العقوبات الجديدة التي تستهدف أفراد عائلة الأوليجارشية الروسية وشركائها وموظفيها - بما في ذلك مساعد بوتين الخاص.

انضمت بريطانيا إلى بروكسل في استهداف أولئك الذين يقفون وراء ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية ، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن قصف محطة سكة حديد في كراماتورسك دفع الغرب إلى العمل.

قالت تروس: "في أعقاب الهجمات الصاروخية المروعة على المدنيين في شرق أوكرانيا ، نعاقب اليوم أولئك الذين يدعمون المناطق الانفصالية غير القانونية والمتواطئين في الفظائع ضد الشعب الأوكراني".

وأضافت: "سنواصل استهداف كل أولئك الذين يساعدون ويحرضون على حرب بوتين. لن نكتفي بمهمتنا لإيقاف آلة بوتين الحربية في مساراتها "، وأشارت إن حزمة العقوبات الأخيرة للمملكة المتحدة ستمدد حظر الاستيراد على البضائع الروسية.

قالت تروس: "اعتبارًا من الغد ، سنحظر استيراد الحديد والصلب الروسي ، فضلاً عن تصدير التقنيات الكمية والمواد المتقدمة التي يحتاجها بوتين بشدة".

تشمل قائمة كبار الشخصيات التي فرضتها كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ألكسندر أنانتشينكو وسيرجي كوزلوف - رئيس الوزراء الذي نصب نفسه ورئيس حكومة ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

كما يخضع مساعد بوتين الخاص أندريه فورسينكو وفاجيت أليكبيروف ، رئيس شركة النفط الروسية الرائدة PJSC Lukoil ، لحظر السفر البريطاني وتجميد الأصول بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

وفقا للاندبندنت، فرضت بريطانيا الى الان عقوبات على 1400 فرد وشركة بما في ذلك اكثر من 100 من افراد اسرة بوتين والاوليجاريشية منذ بدء الحرب.

 


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