وقال هاياشي -في مؤتمر صحفي مشترك مع دندياس عقب اجتماعهما في طوكيو الليلة الماضية، بحسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- إن أسس النظام الدولي مهددة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، موجها الدعوة إلى الوحدة داخل المجتمع الدولي.

وأعرب هاياشي -اليوم الخميس، عن حزنه إزاء مقتل العديد من السكان في المجتمعات اليونانية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، وهي ساحة معركة رئيسية للحرب المستمرة.

من جانبه، قال دندياس -الذي زار مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا لتقديم الإغاثة الإنسانية في وقت سابق من هذا الشهر- إنه يعارض استخدام القوة ضد استقلال أي دولة، معربا عن امتنانه لليابان لاتخاذها موقفًا واضحًا بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأدان الوزير اليوناني عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، واصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا"، داعيًا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لزيارة اليونان في أقرب وقت ممكن.