الهجرة: توجيهات بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقارى للمصريين بالخارج

كتب محمود راغب

ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للمصريين في الخارج، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، جون جميل، المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والنائب الدكتور فريدى البياضي عضو مجلس النواب، إلى جانب وفد من كبار المطورين العقاريين في مصر.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعا، وتحدثت عن لقائها برئيس الجمهورية والذي تناول سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً، والجهود القائمة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقارى.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الرئيس وجه بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل أية عقبات في هذا الإطار، مؤكدة الموافقة على رعاية وزارة الهجرة للمعرض الذي ستنظمه الشركة بالولايات المتحدة تحت عنوان "إنفستجو إكسبو"، وذلك نظرًا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة لتصدير العقارات المصرية في الولايات المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريين في الخارج -والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها- على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن هذا المعرض لابد أن يكون وسيلة هامة للاستفادة منه في الترويج لمبادرات ومشروعات وطنية أخرى وعلى رأسها المشروع القومي العظيم "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أهمية مشاركة عدد من البنوك الوطنية في مثل هذا المعرض لتسهيل عملية السداد أو التحويلات سواء فيما يتعلق بدعم مشروع "حياة كريمة" أو شراء عقارات في مصر من خلال المعرض.

كما أضافت الوزيرة أن المعرض يعد بمثابة فرصة للترويج لكل ما يجري في الدولة المصرية من إنجازات، كما أن الوزارة ستخصص جناحًا لها داخل المعرض لعرض أعمالها ومبادراتها، فضلا عن فرصة التواصل مع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكدة أن المصريين في الخارج هم الأداة الأكثر فاعلية في الترويج للدولة.

من جانبه، أعرب جون جميل، المدير التنفيذي لشركة إنفستجو المنظمة للمعرض، عن امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة ورعايتها للمعرض المقرر إقامته في الفترة من 25 مايو إلى 15 يونيو 2022 بمشاركة نحو 25 شركة في عدد من الولايات والمدن الأمريكية وهي: نيوجيرسي، هيوستن، لوس أنجلوس، أورانج كاونتي بكاليفورنيا.

وتابع: "إن لدينا توقعات كبرى بنجاح هذا المعرض وتحقيقه لأرباح مرتفعة"، مؤكدًا على ضرورة أن يبذل المصريون في الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية قائلا: "إن مصر في القلب وواجبنا في هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التي تحدث بها والمعرض يعد انعكاسا لذلك".

وأوضح جميل أن المعرض لديه منصات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والتفاعل مع كل الراغبين في الحضور والمشاركة وهي متاحة على الروابط التالية:

https://www.facebook.com/InvestGoExpo/

https://www.facebook.com/InvestGoUSA/

من جانبهم، أعرب وفد المطورين العقاريين بامتنانهم للقاء وزيرة الهجرة ورحبوا بالمشاركة في المعرض كأكبر معرض تصدير عقاري يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلاله سيتم التعامل المباشر بين المطوريين العقاريين والمصريين في أمريكا أو الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في العقارات بمصر سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على البدء في الترويج للمعرض من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض وبوزارة الهجرة، من أجل تلقي كافة الأسئلة والاستفسارات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الترتيب لعقد لقاء آخر بهدف وضع التصور النهائي للمعرض وآليات الترويج له والمشاركة فيه من قبل المصريين بالخارج.