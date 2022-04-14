اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 02:50 م
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النيابة تتحفظ على 2 طن دقيق أبيض حر داخل مخبز مجهول المصدر بالإسكندرية

الخميس، 14 أبريل 2022 02:17 م
النيابة تتحفظ على 2 طن دقيق أبيض حر داخل مخبز مجهول المصدر بالإسكندرية دقيق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 2 طن "دقيق أبيض" داخل مخبز سياحي مجهولة المصدر بدون مستندات دالة عليه قبل استخدامها ما يسبب ضررا للمواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة استخدام سلعه مجهوله المصدر.
 
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخبز سياحي بمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيله بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الدقيق الابيض مجهول المصدر قبل حجبه عن الأسواق لاستخدامه في التصنيع.
 
 
تم مداهمة المخبز والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 2 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لاستخدامها في التصنيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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