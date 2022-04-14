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المفوضية الأوروبية: دفع الغاز بالروبل الروسى انتهاك للعقوبات

الخميس، 14 أبريل 2022 06:21 م
المفوضية الأوروبية: دفع الغاز بالروبل الروسى انتهاك للعقوبات المفوضية الأوروبية
كتب أحمد عرفة

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قالت المفوضية الأوروبية، إن دفع الغاز بالروبل الروسي انتهاك للعقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتي في حرب أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهرا.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مستطردا: ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تغيير السلطة في روسيا مسؤولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.


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