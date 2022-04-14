اللجنة الوطنية لليونسكو تغلق باب التقدم لجائزة ذاكرة العالم غداً

كتب محمد صبحى

تغلق اللجنة الوطنية لليونسكو باب التقدم لجائزة (اليونسكو / جيكجى لذاكرة العالم) فى دورتها التاسعة، غدا الجمعة، ومن المقرر أن يكون التقدم على البريد الإلكترونى للجنة الوطنية لليونسكو حتى تتمكن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلى منظمة اليونسكو.

وتمول هذه الجائزة من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التى قدمت مساهمات كبيرة فى حفظ التراث الوثائقى، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكى.

وأوضحت اللجنة الوطنية لليونسكو أنه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاثة مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التى ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقى.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة أنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجى الذى يعد أقدم الكتب الذى طُبعت بالحروف المعدنية.