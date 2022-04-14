القبض على متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة مصر القديمة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتم ضبط العديد من المتهمين، وتحررت محاضر لجميع المتورطين في القضايا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد رصدت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة عدد من العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على النحو التالى حيث ضبط أحد الاشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته مبالغ مالية "محلية – أجنبية" ، كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة مبالغ مالية "محلية – أجنبية"

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبحوزتهما مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.