الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا فى أفريقيا عند أدنى مستوياتها

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إصابات ووفيات كورونا فى أفريقيا عند أدنى مستوياتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له، إن العالم لديه أدوات للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح وحماية النظم الصحية، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا أقل عدد من الوفيات المبلغ عنها منذ عامين، ومع ذلك، فإن السلوك غير المتوقع لفيروس كورونا والاستجابات الوطنية غيرالكافية تساهم في استمرار سياق الوباء العالمي، حيث قررالمدير العام أن جائحة كورونا لازالت تشكل حالة طوارئ صحية.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أهمية استخدام الدول الأطراف للتدابير الطبية المضادة وتدابير الصحة العامة والاجتماعية وسلط الضوء على نشر خطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التي توفر خارطة طريق لكيفية إنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا في عام 2022 والاستعداد للأحداث المستقبلية.