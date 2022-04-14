اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 05:51 ص
أكرم القصاص
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الحكومة الموريتانية تصادق على اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء

الخميس، 14 أبريل 2022 05:00 ص
الحكومة الموريتانية تصادق على اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أش أ

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صدقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط على اتفاقية قرض تبلغ خمسة وعشرين مليون دينار كويتي بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر بيان للحكومة أن الاتفاقية مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب.

وتبلغ قيمة القرض موضوع مشروع القانون الحالي 25 مليون دينار كويتي وهو مخصص لتأمين تموين مدينة انواكشوط بالماء الصالح للشرب في حال انقطاع التزود من منشآت آفطوط الساحلي، وذلك باستخدام حوض إديني الجوفي كخزان استراتيجي قابل للتعبئة عند الحاجة.


موريتانيا

اخبار موريتانيا

ولد الشيخ الغزوانى

الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى

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