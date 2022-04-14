الجيش اللبنانى: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

وأضاف الجيش اللبنانى في تقرير عن حصيلة أعماله في شهر مارس أن المضبوطات تضمنت 54 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة ، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.