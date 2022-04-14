الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تستعد لشن هجوم شرق البلاد

كتب أحمد عرفة

أكد الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل للعربية منذ قليل.



وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتي في حرب أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهر.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مستطردا: ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تغيير السلطة في روسيا مسؤولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.