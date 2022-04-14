الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع جنوب أفريقيا إثر الفيضانات المدمرة

وأعربت الوزارة، في بيان، عن أخلص التعازى "للحكومة والشعب وعائلات الضحايا في هذا البلد الشقيق" .. مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتابع تطورات الوضع بصورة شخصية، مؤكدًا رغبة بلاده في "تقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا في هذه الظروف العصيبة، وعملا بالروح التى تميز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين والمبنية على التضامن والتعاضد المتبادلين".

كما أثنى الرئيس الجزائرى على جهود جنوب أفريقيا شعبا وحكومة، تحت قيادة الرئيس سيريل رامافوزا، فى مواجهة التحديات التى تفرضها هذه المحنة الكبيرة.

كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، عن تعازيه لضحايا فيضانات جنوب إفريقيا تسببت فى فوضى عارمة وخسائر مادية وبشرية هائلة.