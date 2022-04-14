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البرلمان الأوكرانى يتبنى قرارا لتوظيف الأجانب فى أجهزة الاستخبارات والجيش

الخميس، 14 أبريل 2022 07:17 م
البرلمان الأوكرانى يتبنى قرارا لتوظيف الأجانب فى أجهزة الاستخبارات والجيش جانب من الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن البرلمان الأوكراني عن تبني قرارا جديدا لتوظيف المواطنين الأجانب في أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي جونتشارينكو، إن القرار الجديد يسمح للمواطنين الأجانب بالعمل في الاستخبارات وكذلك أداء الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث وخمس سنوات، كما تبنى البرلمان الأوكرانى قانونا يحظر استخدام علامتي Z وV اللتين أصبحتا من أبرز رموز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتصنيف روسيا "دولة إرهابية" وحظر الترويج لحكومتها.

 

وصادق البرلمان الأوكراني على دعوة البرلمانات الأجنبية والمؤسسات الدولية إلى تصنيف تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"، واللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية بطلب منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية وإقالة الموظفين الذين يحملون جنسية هاتين الدولتين.

 

وأكد عدد من نواب مجلس البرلمان الأوكراني أنه قرر تعليق عمل الكتلة البرلمانية لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، أي أكبر حزب معارض في البلاد.


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