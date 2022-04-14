الاتحاد الأوروبى يشيد باستراتيجية مصر لحقوق الإنسان

كتبت: هناء أبو العز

اختتم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور اليوم زيارته لمصر والتي استغرقت ثلاثة أيام حيث التقى بوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري ومساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خالد علي البقلي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير العدل عمر مروان ومساعد وزير الداخلية حسام الخولي، كما التقي أيضاً برئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طارق رضوان ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ محمد هيبة.

واجتمع أيضاً الممثل الخاص جيلمور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي تسعة من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة وكذلك الأفراد ذوي الاهتمامات الخاصة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ورحب الممثل الخاص جيلمور في اجتماعاته مع الحكومة والبرلمان بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021-2026 وناقش خطط تنفيذها الفعالة، حيث أشار جيلمور إلى بنود الاستراتيجية التي تتناول من بين العديد من القضايا الأخرى، شروط معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين: "كل من يتم القبض عليه أو يحتجز أو يتم تقييد حريته يجب أن يعامل بأسلوب يحافظ على كرامته.