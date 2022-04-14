الأوقاف: آخر ليلة من رمضان فيها عتق من النار وعلينا اغتنام كل دقيقة بالدعاء

كتب أحمد عرفة

قال الشيخ محمد عيد كيلانى وكيل وزارة الأوقاف ، إن أيام شهر رمضان جميعها خير ورحمة ومغفرة وعتق من النار، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الصحابة لاستثمار كل دقيقة من الشهر الفضيل في الليل أو النهار.

وأضاف محمد عيد كيلاني خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر، أنه من الواجب الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله بمزيد من الطاعة، واستغلال الفرصة لاغتنام البقية من شهر رمضان المبارك.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله في رمضان بمزيد من الطاعة والعبادة حتى تتورم قدماه، مشيرا إلى أن شكر الله على النعم يكون بتصفية القلب وبمزيد من الطاعة.

وأردف محمد عيد كيلاني، أن الأيام المقبلة فيها ليلة القدر التي حدثنا عنها الله بأنها خير من ألف شهر، لذا فإن قيام هذه الليلة بالطاعة والعبادة لله أجره عظيم، كما أن النبي حدثنا عن آخر ليلة من شهر رمضان وثوابها الكبير كما أن لله فيها عتقاء كثيرون من النار ولذلك سميت بليلة الجائزة لما فيها من الخير.