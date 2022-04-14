اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 04:52 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: 1964 قتيلا و2613 مصابا من المدنيين فى العملية العسكرية بأوكرانيا

الخميس، 14 أبريل 2022 03:43 م
الأمم المتحدة: 1964 قتيلا و2613 مصابا من المدنيين فى العملية العسكرية بأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في تقريره عن أعداد الضحايا المدنيين في النزاع الأوكراني منذ بداية الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الأربعاء إن عدد الضحايا بلغ 4577 شخصا بينهم 1964 قتيلا و2613 مصابا.


وذكر المكتب أن 703 مدنيين قتلوا إضافة إلى 1308 مصابين فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك ، مشيرا إلى أن 625 مدنيا قتلوا وأصيب 1020آخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، فى حين قتل 78 مدنيا وأصيب 288 آخروين.


وأضاف: أن 1261 مدنيا قتلوا إضافة الى 1305 أصيبوا فى مناطق اوكرانية اخرى هى: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الاصابات .


أوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.


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