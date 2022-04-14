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الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين و650 ألف لاجئ أوكرانى فروا من الحرب

الخميس، 14 أبريل 2022 09:53 ص
الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين و650 ألف لاجئ أوكرانى فروا من الحرب لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فر أكثر من 4 ملايين و650 ألف لاجئ أوكراني من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن تلك الحصيلة تشكل زيادة بنحو 40 ألف لاجئ عن آخر حصيلة سجلت أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 90 % من أولئك الذين غادروا أوكرانيا.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص فروا من ديارهم، لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.

 


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