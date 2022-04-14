الأمسيات الدينية بالمدائح والأناشيد مستمرة فى أرجاء الأقصر خلال رمضان.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لفعاليات الأمسيات الرمضانية بالمدائح والأناشيد الدينية فى حب رسول الله، والتي ينظمها أبناء محافظة الأقصر فى كل مكان منذ بدء الشهر الكريم، حيث يشدو فى تلك الأمسيات الرمضانية الشيخان جابر الذهبي ومحمد عبد الرسول العوامى بالقصائد والأناشيد فى حب رسول الله، وسط أجواء مبهجة للجميع.

وفى هذا الصدد، يقول عبد الرحيم قاسم العوامى أحد منظمى تلك الفعاليات، إنه يتم بصورة دائمة خلال الشهر الكريم منذ بدايته هذا العام تنظيم الفعاليات الدينية والأمسيات الرمضانية فى حب رسول الله، حيث إنه قرر تحويل مقهى خاص به بوسط مدينة الأقصر لمكان يستقبل الضيوف والمداحين لعمل حلقة احتفالية مناسبة للجميع، وذلك لإقامة جلسات المدائح النبوية والابتهالات والتواشيح الدينية احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك هذا العام، وحضر الفعاليات عدد كبير من أبناء منطقة العوامية والمناطق المجاورة.

ويضيف عبد الرحيم العوامى لـ"اليوم السابع"، أنه بعد قرارات الحكومة الأخيرة بدعم أصحاب المقاهى قرر أن يحتفل وأقاربه وأصدقاؤه على طريقتهم الخاصة، وحول المقهى فى ليلة الجمعة لمكان كرنفالى مميز ووفر سماعات الصب الكبرى والفرش والحصير على الأرض لعمل حلقة الذكر المميزة داخل المقهى لتكون أمسية دينية بامتياز، بحضور عدد كبير من الأحبة وأبناء المنطقة والمحافظة بأكملها.

ويؤكد ابن منقطة العوامية، أنه قدم المدائح والأناشيد والقصائد الدينية خلال الأمسية الرمضانية كل من الشيخ محمد عبد الرسول العوامى، والشيخ جابر الذهبي، والشاب المبتهل محمود مهدى ابن أرمنت، وسط مشاركة كبيرة من الجميع واحتفال مميز بالأصوات المبهجة التى أطربت قلوب الجميع فى حب رسول الله، قائلاً: رمضان شهر الخير ودوما يأتي بالخير، وهذا العام أتى بخير كبير عن مثله في العامين الماضيين، لذلك من فرحتنا الكبير، قررنا أن نجمع أهالي المنطقة المجاورة للمقهى وندعوهم لحضور جلسات المدح، تيمنًا بالخير الذي قدم مع الشهر المبارك، وتقربًا إلى الله".