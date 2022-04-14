إصابة عامل على يد شقيق طليقته فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة شخص على يد شقيق طليقته خلال مشاجرة حدثت بينهما بسبب خلافات المصاهرة والتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام وجرى تحويله معهد ناصر بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال عامل مصابا بجرحين طعنيين بالصدر، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "سيد ع ث"، 40 سنة، عامل، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق طليقته "أحمد ح ع"، مقيم دائرة القسم، لحدوث مشاة كلامية بينهم بسبب خلافات النسب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محثا ما به من إصابات وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.