اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة عامل على يد شقيق طليقته فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بشبرا الخيمة

الخميس، 14 أبريل 2022 12:38 م
إصابة عامل على يد شقيق طليقته فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بشبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة شخص على يد شقيق طليقته خلال مشاجرة حدثت بينهما بسبب خلافات المصاهرة والتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام وجرى تحويله معهد ناصر بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال عامل مصابا بجرحين طعنيين بالصدر، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "سيد ع ث"، 40 سنة، عامل، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق طليقته "أحمد ح ع"، مقيم دائرة القسم، لحدوث مشاة كلامية بينهم بسبب خلافات النسب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محثا ما به من إصابات وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مشاجرة

خلافات النسب

شبرا الخيمة

مطواة

سلاح ابيض

مشادة كلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل داخل أحد حدائق الموالح ببنها

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:03 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م

أمن القليوبية ينجح فى إثناء عاطل عن القفز من أعلى لوحة إعلانية.. كان فى حالة سكر

الإثنين، 07 مارس 2022 01:20 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

الأحد، 06 مارس 2022 05:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة