أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورتين التدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً بمناسبة تخريج الدورتين التدريبيتين للمتدربين الأفارقة فى مجالى "حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة" "حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة"، والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث شارك فى تلك الدورات عدد (88) متدرباً من (23) دولة أفريقية.

حضر الحفل اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من ضباط مركز بحوث الشرطة، حيث نقل لهم اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة إنابةً عن اللواء مساعد الوزير رئيس الأكاديمية خلال كلمته التى ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب.

ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة ، والذى يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

ويأتى ذلك اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.