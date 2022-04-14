أسماء رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى الدقهلية بعد حركة التنقلات

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الحركة السنوية لنقل قيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وقال بيان للمحافظة، إن ما شملته الحركة في محافظة الدقهلية نقل حازم محمد عزت إسماعيل علي للعمل سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية، نقلا من سكرتير عام لمحافظة أسوان.

كما جري الإبقاء على كل من: ضياء الدين عبد الحميد قطب حسب الله، رئيسا لمدينة جمصة، محمد أمين الدمرداش الشربيني رئيسا لمركز ومدينة طلخا، رحاب محمد محمود المزين للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنصورة، متولي عبد العال متولي، رئيسا لمركز ومدينة السنبلاوين، سمير صدقي الإمام لطفي للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة، وتعيين صبري محمد عبده سليمان عبده للعمل رئيسا لحي غرب المنصورة.

وجري نقل أحمد محمد عبد العظيم عطية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية نقلا من رئيسا لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، ونقل سيد حسن النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية، ونقل آمال وحيد عبد الحميد بركات، رئيس مدينة الكردي للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة، وهشام محمد أبو المكارم أحمد رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت سلسيل، ورضا علي أحمد قويطة، رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيسا لمدينة الكردي، ومحمد محمد أحمد أبو العنين هجرس، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الدقهلية قرارا يتضمن حركة تنقلات فيما بين عدد من رؤساء المراكز والمدن شملت نقل حاتم قابيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة أجا، وهاني سليمان للعمل رئيسا لمركز ومدينة نبروة ومحمد البسيوني للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الأمديد.

وجري خلال الحركة الإبقاء على ندب كل من: عمرو فكري رئيسا لمركز ومدينة ميت غمر، وغادة السيد الحمادي رئيسا لمركز ومدينة شربين، عمرو عبد العاطي رئيسا لمركز ومدينة بلقاس، ومحمد كمال حمص رئيسا لمركز ومدينة المطرية، والسيد أحمد عبد السلام رئيسا لمركز ومدينة دكرنس، ومحمد عبد الباقي رئيسا لمركز ومدينة المنزلة.