أبشع طرق التعذيب.. تثبيت "شوكة" حديد فى رقبة الشخص حتى تنغرس فى صدره وحلقه

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طريقة الشوكة، وتتكون هذه الطريقة من قطعة معدنية في كلتا نهايتها قضبين حديد على شكل الشوكة وتعلق تلك القطعة المعدنية في رقبة الضحية عن طريق حزام كما يبدو في الصور المنتشرة، واحدى اطرافها في ذقن الضحية والطرف الاخر في صدره ، وتظل تلك القطعة معلقة في رقبة الضحية الذي اذا انخفض رأسه فان تلك الشوكات الحادة تنغرس في صدره وحلقه .