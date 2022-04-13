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24 إبريل.. بدء امتحان مادة "المهام" للصف الرابع الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:00 ص
24 إبريل.. بدء امتحان مادة "المهام" للصف الرابع الابتدائى بالمعاهد الأزهرية تلاميذ - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الازهرية جدول امتحانات المهام الأدائية والمستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالأزهر.
 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المهام الأدائية والمستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الـ24 من أبريل الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
 
وبناء على توجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضرورة تبني قطاع المعاهد الأزهرية أحدث الأساليب العالمية في عمليات التقييم والتقويم وبناء الاختبارات بشتى أنواعها وبالأخص كيفية بناء بنوك الأسئلة، وبناء على الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف ممثلًا في قطاع المعاهد الأزهرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر عدد من مستشاري المواد التعليمية المختلفة بكل التخصصات؛ ورشة العمل الثانية حول مراحل العمل في كيفية بناء بنك أسئلة لكل مادة دراسية؛ تمهيدًا لإعداد اختبارات المواد الدراسية المختلفة. 
 
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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الصف الرابع

المهام الادائية

اليوم السابع بلس

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