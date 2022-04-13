وزير خارجية أوكرانيا: بحثنا مع بريطانيا خطوات إضافية لمحاسبة روسيا على جرائمها

كتب أحمد عرفة

قال وزير خارجية أوكرانيا، ديمترى كوليبا، إنه بحث مع نظيرته البريطانية ليز تراس الخطوات الإضافية لمحاسبة روسيا على جرائمها، متابعا: شددت لنظيرتي البريطانية على تسريع تسليم الأسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.