اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية يلتقى ممثلى الغرفة التجارية الأمريكية ويتناول الطفرة التنموية بمصر

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:06 ص
وزير الخارجية يلتقى ممثلى الغرفة التجارية الأمريكية ويتناول الطفرة التنموية بمصر شكرى
ا ش ا

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إلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، في إطار زيارته لواشنطن .

وأفادت الصفحة الرسمية لصفحة وزارة الخارجية، بأن اللقاء بحث شمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والطفرة التنموية الشاملة في مصر .

كما تطرق إلى مشاركة الشركات الأمريكية في جهود التنمية المستدامة بمصر خاصةً في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة. 

كما تناول اللقاء رؤية مصر لـ الدورة 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة تغير المناخ COP‪27‬، وأهمية دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة تغير المناخ.
 


شكرى

مصر

الغرفة التجارية الأمريكية

اخبار مصر

cop 27

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