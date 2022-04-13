اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس..

وزير الأوقاف يلتقى شباب الأئمة المتميزين لاختيار أفضلهم لبرنامج "المفكرين"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:20 م
وزير الأوقاف يلتقى شباب الأئمة المتميزين لاختيار أفضلهم لبرنامج "المفكرين" وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إعداد جيل من الأئمة المفكرين قادة الرأي الديني المستنير ، وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغًا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني.
 
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الهدف هو التحول بشباب الأئمة من التميز النوعي إلى التميز الشامل ، ببرامج تدريبية تشهد نقلة نوعية ، ونهدف من خلالها إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة المفكرين يسهم في قيادة الرأي العام الديني ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتفنيد أباطيل المتطرفين ، ويقوم بنشر الفكر الوسطي المستنير محليًّا وعالميًّا.
 
كما أكد وزير الأوقاف، أن لدينا رصيدًا زاخرًا من الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا ودعويًّا ، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على مزيد من صقل مهاراتهم في برامج تدريب متقدمة ومتنوعة ومتواصلة ، وفي مقدمتها البرنامج الطموح الذي نسعى لتنفيذه مع شباب الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا وميدانيًّا ، ليحملوا بجدارة مشعل بناء الوعي الرشيد.

وزير الأوقاف

الأوقاف

أئمة الأوقاف

الائمة المتميزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تعلن أسماء الواعظات والأئمة المرشحين للدفعة الأولى بـ"الإمام المفكر"

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 01:19 م

"الإمام المفكر".. أول برنامج من نوعه لإعداد قادة الرأى الدينى.. مقابلات شخصية واختبارات للمرشحين لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بإشراف وزير الأوقاف.. مختار جمعة: لجنة متخصصة تختار الدفعة الأولى من 50 لـ100 إمام

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 07:00 ص

وزير الأوقاف يلتقى المجموعة الثالثة من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 07:14 م

الأوقاف تطلق برنامجا تدريبيا للأئمة بعنوان "الإمام المفكر"

الإثنين، 02 أغسطس 2021 11:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة