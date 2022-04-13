وزيرة العدل البلغارية: مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين فى أفريقيا

كتب : أحمد جمعة

استقبلت وزيرة العدل البلغارية ”Nadezhda Yordanova“، السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، حيث تناول اللقاء بحث فرص تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وتعزيز آليات مكافحة الفساد، فضلاً عن سبل تعميق التعاون من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

أعربت الوزيرة البلغارية عن تقديرها للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، حيث تعد مصر الدولة العربية والإفريقية الأولي التي أقامت بلغاريا معها علاقات دبلوماسية منذ ما يقرب من نحو مائة عام، وأشادت بالدور الهام والحيوي الذي تلعبه مصر على الصعيد الإقليمي، كما أشارت إلى أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.