مشروعات حياة كريمة فى أول قرية نموذجية.. إنشاء مجمع خدمات "تفهنا العزب" بالغربية

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من قرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أول قرية نموذجية داخل المركز، وذلك لمتابعة إنشاء مشروعات حياة كريمة داخل القرية وتحديدا مجمع الخدمات الذى جرى الانتهاء منه استعدادا لتسليمه.



وقال محمد وهدان أحد أهالى القرية، غن مجمع الخدمات سيخدم ويوفر الكثير على أهالى القرية، حيث كانوا ينتقلون إلى المدينة مسافة 15 كيلو مترا لإنهاء مصالحهم، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يجرى تنفيذ 765 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا لها.