محاولة لإحراق قصر رجل الأعمال الروسى تيمور زينوتدينوف بزجاجة مولوتوف بإيطاليا

كتب محمد جمال

تعرض قصر رجل الأعمال الروسى تيمور زينوتدينوف فى بلدة كاستيليونسيلو بمقاطعة ليفورنو لمحاولة إحراق بزجاجة مولوتوف، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت صحيفة il Tirreno المحلية بأن القصر يقع على ساحل البلدة المطلة على بحر الليجورى، ويستخدمه زينوتدينوف البالغ 37 عاما من جمهورية تتارستان الروسية، خلال العطلة الصيفية فقط، وأشارت إلى أن القصر كان خاليا أثناء تعرضه لمحاولة الإحراق.

ولفتت إلى أن حجم الأضرار كان ضئيلا، وذلك لأن أحد المارة أبلغ فرق الإطفاء بوقوع الحريق.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الروسى سيضرب مراكز صنع القرار في كييف إذا استمرت الأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: "نرى محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف فى الأراضي الروسية".

وأضاف: "إذا استمرت هذه الحوادث، فإن القوات المسلحة الروسية ستضرب مراكز صنع القرار، بما فى ذلك فى كييف، التي امتنع الجيش الروسي عن ضربها حتى الآن".

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية إلى قصف مدفعي بشكل متكرر من الجانب الأوكرانى.