اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويوجه بزيادة المعروضات من السلع وياميش رمضان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:06 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويوجه بزيادة المعروضات من السلع وياميش رمضان محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معارض أهلا رمضان، لتوفير السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضةـ، مشدداً على متابعة تخفيض الأسعار بما يتراوح ما بين 15 لـ 30%، بحضور المهندسة عايده ماضي،السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.


ووجه محافظ كفر الشيخ بزيادة المعروضات من السلع الغذائية، وياميش رمضان بالمعارض، موجهاً بالالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية واللحوم، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المترددين على معارض رمضان والشوادر، إضافة إلى الهناجر غرب كفر الشيخ، للتعرف على مدى رضاهم عما يتم توفيره من سلع، إضافة تلبية لمطالبهم، في توفير مزيد من السلع التي تشهد إقبالا عليها.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان، بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق.


وأضاف نور الدين، أن الحملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالاسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالة محتكري السلع للنيابة المختصة، مؤكداً أن مدن المحافظة شهدت افتتاح معارض وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تفقد مارض اهلا رمضان
تفقد مارض اهلا رمضان

 

توافر السلع الغذائية بالمعارض
توافر السلع الغذائية بالمعارض

 

جانب من السلع الغذائية بالمعارض
جانب من السلع الغذائية بالمعارض

 

ضخ مزيد من السلع
ضخ مزيد من السلع

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض اهلا رمضان
محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض اهلا رمضان

 

مناقشة أهالي كفر الشيخ
مناقشة أهالي كفر الشيخ

كفر الشيخ

سلع غذائية

معرض اهلا رمضان

ياميش

انواع التمور

شوادر

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